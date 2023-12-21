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Казакевич Татьяна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Казакевич Николай Архипович

Отец ребёнка: Казакевич Архип Семёнович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Казакевич Филипп Архипович

Отец ребёнка: Казакевич Архип Семёнович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1900 ст.

Сын: Казакевич Иван Архипович

Отец ребёнка: Казакевич Архип Семёнович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1903 ст.

Дочь: Казакевич Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Казакевич Архип Семёнович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казакевич Архип Семёнович

Смерть
Неизвестно
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