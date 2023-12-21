Казакевич Татьяна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Казакевич Николай Архипович
Отец ребёнка: Казакевич Архип Семёнович
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1898
Сын: Казакевич Филипп Архипович
Отец ребёнка: Казакевич Архип Семёнович
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1900 ст.
Отец ребёнка: Казакевич Архип Семёнович
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1903 ст.
Дочь: Казакевич Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Казакевич Архип Семёнович
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно