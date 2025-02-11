Кузнецов Сергей Ефимович
мужской, родился 07.10.1883, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКузнецов Ефим АнтоновичНеизвестно г.р.
МатьКузнецова Ксения ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецова (Ушмоткина) Мария (Матрона) Абрамовна24.03.1884 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1883
Отец: Кузнецов Ефим Антонович
Бракосочетание
22.10.1901
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кургашова (Кузнецова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Ушмоткина) Мария (Матрона) Абрамовна
Смерть
Неизвестно