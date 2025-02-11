Кузнецов Сергей Ефимович 07.10.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Сергей Ефимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.10.1883, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кузнецов Ефим АнтоновичНеизвестно г.р.
Мать
Кузнецова Ксения ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецова (Ушмоткина) Мария (Матрона) Абрамовна24.03.1884 г.р.
Дети
Кургашова (Кузнецова) Анастасия Сергеевна1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1883

Отец: Кузнецов Ефим Антонович

Мать: Кузнецова Ксения Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
22.10.1901

Жена: Кузнецова (Ушмоткина) Мария (Матрона) Абрамовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кургашова (Кузнецова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Ушмоткина) Мария (Матрона) Абрамовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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