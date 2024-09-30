Ихо (Лотта) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихо (Лотта) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1920

Муж: Ихо Генрих Павлович

Рождение ребёнка
24.06.1921

Дочь: (Ихо) Элза Генриховна

Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович

Рождение ребёнка
20.07.1923

Дочь: (Ихо) Люли Генриховна

Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович

Рождение ребёнка
12.12.1924

Сын: Ихо Вяйнё Генрихович

Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович

Рождение ребёнка
26.09.1927

Сын: Ихо Суло Генрихович

Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович

Рождение ребёнка
26.12.1929

Сын: Ихо Тойво Генрихович

Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович

Рождение ребёнка
23.05.1931

Дочь: (Ихо) Сайма Генриховна

Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович

Рождение ребёнка
07.12.1933

Дочь: (Ихо) Хилма Генриховна

Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович

Смерть
Неизвестно

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