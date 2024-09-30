Ихо (Лотта) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1920
Муж: Ихо Генрих Павлович
Рождение ребёнка
24.06.1921
Дочь: (Ихо) Элза Генриховна
Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович
Рождение ребёнка
20.07.1923
Дочь: (Ихо) Люли Генриховна
Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович
Рождение ребёнка
12.12.1924
Сын: Ихо Вяйнё Генрихович
Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович
Рождение ребёнка
26.09.1927
Сын: Ихо Суло Генрихович
Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович
Рождение ребёнка
26.12.1929
Сын: Ихо Тойво Генрихович
Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович
Рождение ребёнка
23.05.1931
Дочь: (Ихо) Сайма Генриховна
Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович
Рождение ребёнка
07.12.1933
Дочь: (Ихо) Хилма Генриховна
Отец ребёнка: Ихо Генрих Павлович
Смерть
Неизвестно