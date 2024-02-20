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Романько Афанасий Кузьмин

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Романько Кузьма Григорьевич

Мать: Романько Матрена Елисеевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
03.07.1905

Дочь: Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Романько Анна Яковлевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романько Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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