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(Романько) Марфа Афанасьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

03.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1905

Отец: Романько Афанасий Кузьмин

Мать: Романько Анна Яковлевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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