Бурмистрова (Левчанова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистрова (Левчанова) Елена Викторовна

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Место рождения

Сыктывкар

Дата рождения

25.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1975

Отец: Левчанов Виктор

Мать: Левчанова Раиса Александровна

Сыктывкар
Рождение ребёнка
10.11.2003

Сын: Бурмистров Денис Алексеевич

Отец ребёнка: Бурмистров Алексей

Сыктывкар
Рождение ребёнка
18.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурмистров Алексей

Сыктывкар
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурмистров Алексей

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