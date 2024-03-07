Бурмистров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.2003
Сын: Бурмистров Денис Алексеевич
Мать ребёнка: Бурмистрова Елена Викторовна
Сыктывкар
Рождение ребёнка
18.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурмистрова Елена Викторовна
Сыктывкар
Бракосочетание
Неизвестно