Бурмистров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурмистров Алексей

Бурмистров Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.2003

Сын: Бурмистров Денис Алексеевич

Мать ребёнка: Бурмистрова Елена Викторовна

Сыктывкар
Рождение ребёнка
18.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурмистрова Елена Викторовна

Сыктывкар
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурмистрова Елена Викторовна

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