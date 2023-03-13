Щербакова Настасья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Петръ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Щербакова) Агафья
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754
Сын: Ляпкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан