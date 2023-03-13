Щербакова Настасья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Настасья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Петръ

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Щербакова) Агафья

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Ляпкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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