Галактионова (Старостина) Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Галактионов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазырева (Галактионова) Викторовна
Отец ребёнка: Галактионов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галактионов Виктор
Рождение ребёнка
11.04.1988
Дочь: (Галактионова) Марина Викторовна
Отец ребёнка: Галактионов Виктор