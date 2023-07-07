Галактионова (Старостина) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионова (Старостина) Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старостин Владимир Иванович

Мать: Старостина Александра Матвеевна

Развод
Неизвестно

Муж: Галактионов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазырева (Галактионова) Викторовна

Отец ребёнка: Галактионов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галактионов Виктор

Рождение ребёнка
11.04.1988

Дочь: (Галактионова) Марина Викторовна

Отец ребёнка: Галактионов Виктор

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