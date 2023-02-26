Евдокия Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Петров

Рождение ребёнка
10.01.1825

Дочь: Мозгова Агафия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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