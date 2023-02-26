Евдокия Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Петров
Рождение ребёнка
10.01.1825
Дочь: Мозгова Агафия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Петров
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно