Анна Павлова
женский, родилась 1827
умерла Неизвестно
Супруги
Семён Пантелеев1825 г.р.
Дети
Матрена Семенова1847 г.р.
Еремей Семёнов1848 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Пантелеев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрена Семенова
Отец ребёнка: Семён Пантелеев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Еремей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Пантелеев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Осип Семёнов
Отец ребёнка: Семён Пантелеев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно