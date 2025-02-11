Анна Павлова 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827

умерла Неизвестно

Супруги
Семён Пантелеев1825 г.р.
Дети
Матрена Семенова1847 г.р.
Еремей Семёнов1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Пантелеев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрена Семенова

Отец ребёнка: Семён Пантелеев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Еремей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Пантелеев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Осип Семёнов

Отец ребёнка: Семён Пантелеев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

54

Смерть
Неизвестно

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