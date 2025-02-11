Коротков Григорий Антипович
мужской, родился 1831, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКоротков Антип Акимович1810 г.р.
МатьКороткова Первая Жена АнтипаНеизвестно г.р.
Дети
Коротков Феопемпт Григорьевич1856 г.р.
Коротков Иван Григорьевич1859 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1856
Сын: Коротков Феопемпт Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1859
Сын: Коротков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1872
Сын: Коротков Павел Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно