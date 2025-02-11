Коротков Григорий Антипович 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Коротков Григорий Антипович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Коротков Антип Акимович1810 г.р.
Мать
Короткова Первая Жена АнтипаНеизвестно г.р.
Дети
Коротков Феопемпт Григорьевич1856 г.р.
Коротков Иван Григорьевич1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Коротков Антип Акимович

Мать: Короткова Первая Жена Антипа

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Коротков Феопемпт Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1859

Сын: Коротков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1872

Сын: Коротков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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