Коротков Иван Григорьевич
мужской, родился 1859, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецКоротков Григорий Антипович1831 г.р.
Супруги
Короткова Васса Платоновна Самсонова1860 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Коротков Григорий Антипович
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1877
Смерть
Неизвестно