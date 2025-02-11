Коротков Иван Григорьевич 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Коротков Иван Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1859, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Коротков Григорий Антипович1831 г.р.
Супруги
Короткова Васса Платоновна Самсонова1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Коротков Григорий Антипович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
11.11.1877

Жена: Короткова Васса Платоновна Самсонова

Смерть
Неизвестно

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