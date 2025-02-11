Жданова (Возм. Тихомолова) Матрона Тимофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Жданова (Возм. Тихомолова) Матрона Тимофеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Жданов Кузьма Дмитриевич1843 г.р.
Дети
Жданов Георгий Кузьмич22.05.1871 г.р.
Жданов Семён Кузьмич22.05.1871 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов Никита Кузьмич

Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов Матвей Кузьмич

Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.05.1871

Сын: Жданов Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.05.1871

Сын: Жданов Семён Кузьмич

Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.03.1873

Дочь: (Жданова) Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.02.1877

Дочь: (Жданова) Агафья Кузьминична

Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.01.1879

Дочь: (Жданова) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.07.1881

Сын: Жданов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.