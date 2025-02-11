Жданова (Возм. Тихомолова) Матрона Тимофеевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Жданов Кузьма Дмитриевич1843 г.р.
Дети
Жданов Георгий Кузьмич22.05.1871 г.р.
Жданов Семён Кузьмич22.05.1871 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1871
Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.05.1871
Сын: Жданов Семён Кузьмич
Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.03.1873
Дочь: (Жданова) Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.02.1877
Дочь: (Жданова) Агафья Кузьминична
Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.01.1879
Дочь: (Жданова) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.07.1881
Сын: Жданов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Жданов Кузьма Дмитриевич
Смерть
Неизвестно