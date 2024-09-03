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Тимонин Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимонина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Дубовые Хутора, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Тимонин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Дубовые Хутора, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Рязанская обл., Кораблинский р-н, д. Дубовое (надо проверить) на сайте "Память народа" есть дубли с таким же ФИО и одинаковым местом призыва и годом рождения. https://pamyat-naroda.ru/heroes/perso... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1909

Сын: Тимонин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Павловна

Смерть
Неизвестно

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