Тимонин Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимонина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Рязанская обл., Кораблинский р-н, д. Дубовое (надо проверить) на сайте "Память народа" есть дубли с таким же ФИО и одинаковым местом призыва и годом рождения. https://pamyat-naroda.ru/heroes/perso... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1909
Мать ребёнка: Пелагея Павловна
Смерть
Неизвестно