Ростовщикова (Саморокова) Матрёна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовщикова (Саморокова) Матрёна Алексеевна

Место рождения

Верхнее-Шестаково

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Самороков Алексей Иванович

Мать: не указана

Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Градкова Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Ростовщиков Яков Фёдорович

Чушумова (Фомина)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ростовщиков Яков Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Чушумова (Фомина)
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