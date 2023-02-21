Ростовщикова (Саморокова) Матрёна Алексеевна
Место рожденияВерхнее-Шестаково
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Самороков Алексей Иванович
Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Градкова Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Ростовщиков Яков Фёдорович
Чушумова (Фомина)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Чушумова (Фомина)