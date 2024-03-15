Синельников Герасим Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1919
Дочь: (Синельникова) Зинаида Герасимовна
Мать ребёнка: Синельникова (Голованова) Прасковья Сергеевна
Свидетельство выдано - 10.07.[1937 или 1947]
Смерть
Неизвестно