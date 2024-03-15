Синельников Герасим Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинельников Герасим Герасимович

Синельников Герасим Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1914 ст.

Жена: Синельникова (Голованова) Прасковья Сергеевна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.08.1919

Дочь: (Синельникова) Зинаида Герасимовна

Мать ребёнка: Синельникова (Голованова) Прасковья Сергеевна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Свидетельство выдано - 10.07.[1937 или 1947]
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.