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Мерзликина Анастасия Васильевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Мерзликин Василий Яковлевич

Мать: Мерзликина Ксения Федоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №66, метрическая книга за 1859 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Иван Федоров Ртищев и Дарья Петрова Ртищева
Смерть
Неизвестно
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