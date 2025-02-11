Павел Семёнов 29.10.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.10.1863, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 24.11.1873, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анна Архипова1838 г.р.
Отец
Дашкин В 1897 Семён ДмитриевОколо 1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1863

Отец: Дашкин В 1897 Семён Дмитриев

Мать: Анна Архипова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
24.11.1873
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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