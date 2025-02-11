Павел Семёнов
мужской, родился 29.10.1863, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 24.11.1873, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнна Архипова1838 г.р.
ОтецДашкин В 1897 Семён ДмитриевОколо 1837 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1863
Отец: Дашкин В 1897 Семён Дмитриев
Мать: Анна Архипова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
24.11.1873
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область