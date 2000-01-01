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Капшук Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1976

Отец: Капшук Василий Трофимович

Мать: Капшук Екатерина Алексеевна

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