Волков Пётр Ипполитович Между 1847 и 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Пётр Ипполитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1847 и 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1877

Жена: Лыжина Ольга Георгиевна

Поручители по жениху (29) - крестьянин Егор Васильевич Кондриков и мещанин Ефим Селевертович Люлис По невесте (19) - Николай Егорович Лыжин и Егор Тимофеевич Лыжин фонд №203, опись №756, дело №16, с... Показать все
Смерть
Неизвестно

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