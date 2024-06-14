Волков Пётр Ипполитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1847 и 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1877
Жена: Лыжина Ольга Георгиевна
Поручители по жениху (29) - крестьянин Егор Васильевич Кондриков и мещанин Ефим Селевертович Люлис По невесте (19) - Николай Егорович Лыжин и Егор Тимофеевич Лыжин фонд №203, опись №756, дело №16, с... Показать все
Смерть
Неизвестно