(Новикова) Анастасия Фёдоровна 18.12.1867 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Новикова) Анастасия Фёдоровна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 18.12.1867 ст., Звенигород, Звенигород, Московская область

умерла Неизвестно

Отец
Новиков (Новосёлов) Фёдор Семёнович22.02.1845 ст. г.р.
Мать
Новикова Александра Григорьевна1847 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1867 ст.

Отец: Новиков (Новосёлов) Фёдор Семёнович

Мать: Новикова Александра Григорьевна

Звенигород, Звенигород, Московская область

https://yandex.ru/archive/catalog/b4459ec9-b465-43ae-ad74-db2a09aede51/71

Крещение
20.12.1867 ст.
Звенигород, Звенигород, Московская область

Звенигородский купеческий сын Александр Ильин Смолин и Звенигородская мещанка Евдокия Никифорова Тарасенко https://yandex.ru/archive/catalog/b4459ec9-b465-43ae-ad74-db2a09aede51/71

Смерть
Неизвестно

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