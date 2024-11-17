(Новикова) Анастасия Фёдоровна
женский, родилась 18.12.1867 ст., Звенигород, Звенигород, Московская область
умерла Неизвестно
ОтецНовиков (Новосёлов) Фёдор Семёнович22.02.1845 ст. г.р.
МатьНовикова Александра Григорьевна1847 ст. г.р.
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Место
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Рождение
18.12.1867 ст.
Звенигород, Звенигород, Московская область
Крещение
20.12.1867 ст.
Звенигород, Звенигород, Московская область
Смерть
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/b4459ec9-b465-43ae-ad74-db2a09aede51/71