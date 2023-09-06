Крынина Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крынин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Крынин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Крынина Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Крынин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Крынин Иван Иванович