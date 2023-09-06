Крынина Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрынина Аксинья

Крынина Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крынин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Крынин Радион Иванович

Отец ребёнка: Крынин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Крынина Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Крынин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Крынин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Крынин Иван Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.