Тюмкин Прокопий Захаров 04.07.1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюмкин Прокопий Захаров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.07.1864, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Матрёна ЕлисееваДо 1842 г.р.
Отец
Тюмкин Захар Тимофеевич1838 г.р.
Супруги
(Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна30.11.1861 г.р.
Дети
(Тюмкина, Крест. В Канадее) Елена Прокопьева13.05.1885 г.р.
Стефан Прокопьев02.08.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1864

Отец: Тюмкин Захар Тимофеевич

Мать: Матрёна Елисеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
25.09.1883

Жена: (Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
13.05.1885

Дочь: (Тюмкина, Крест. В Канадее) Елена Прокопьева

Мать ребёнка: (Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.08.1886

Сын: Стефан Прокопьев

Мать ребёнка: (Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.01.1889

Дочь: Анна Прокопьева

Мать ребёнка: (Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.08.1893

Дочь: (Тюмкина) Васса Прокопьева

Мать ребёнка: (Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.05.1896

Дочь: (Тюмкина) Елена Прокопьева

Мать ребёнка: (Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.04.1899

Сын: Тюмкин Федор Прокопьев

Мать ребёнка: (Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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