Тюмкин Прокопий Захаров
мужской, родился 04.07.1864, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьМатрёна ЕлисееваДо 1842 г.р.
ОтецТюмкин Захар Тимофеевич1838 г.р.
Супруги
(Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна30.11.1861 г.р.
Дети
(Тюмкина, Крест. В Канадее) Елена Прокопьева13.05.1885 г.р.
Стефан Прокопьев02.08.1886 г.р.Показать еще 4
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Рождение
04.07.1864
Отец: Тюмкин Захар Тимофеевич
Мать: Матрёна Елисеева
Бракосочетание
25.09.1883
Рождение ребёнка
13.05.1885
Дочь: (Тюмкина, Крест. В Канадее) Елена Прокопьева
Мать ребёнка: (Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.08.1886
Сын: Стефан Прокопьев
Мать ребёнка: (Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
25.01.1889
Дочь: Анна Прокопьева
Мать ребёнка: (Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.08.1893
Дочь: (Тюмкина) Васса Прокопьева
Мать ребёнка: (Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.05.1896
Дочь: (Тюмкина) Елена Прокопьева
Мать ребёнка: (Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1899
Мать ребёнка: (Зубарева-Дорогова) Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно