Лесков Ерофей Евдокимович 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лесков Ерофей Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Лесков Евдоким Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Иркутской губ, Ундинской слб, д. Усть-Житкинская
Рождение ребёнка
1765

Сын: Лесков Михайла Ерофеевич

Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Лескова) Елена Ерофеевна

Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Лесков Яков Ерофеевич

Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Лескова) Марья Ерофеевна

Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Лескова) Евдокия Ерофеевна

Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Лескова) Елена (2-Я) Ерофеевна

Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Лесков Василей Ерофеевич

Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна

Смерть
После 1782

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