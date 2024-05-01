Лесков Ерофей Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Лесков Евдоким Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Иркутской губ, Ундинской слб, д. Усть-Житкинская
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Лескова) Елена Ерофеевна
Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Лескова) Марья Ерофеевна
Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Лескова) Евдокия Ерофеевна
Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Лескова) Елена (2-Я) Ерофеевна
Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Лескова (Еголдаева) Меланья Прокопьевна
Смерть
После 1782