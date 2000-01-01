Бахирева Ефросинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти04.10.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Митрофановна
Отец ребёнка: Бахирев Митрофан Ефремович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Бахирев Митрофан Ефремович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Митрофановна
Отец ребёнка: Бахирев Митрофан Ефремович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бахирев Георгий Митрофанович
Отец ребёнка: Бахирев Митрофан Ефремович
Рождение ребёнка
20.02.1865
Дочь: Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Бахирев Митрофан Ефремович
Рождение ребёнка
04.04.1867
Дочь: Ирина Митрофановна
Отец ребёнка: Бахирев Митрофан Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1873