Бахирева Ефросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахирева Ефросинья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

04.10.1873

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Митрофановна

Отец ребёнка: Бахирев Митрофан Ефремович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Бахирев Митрофан Ефремович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Митрофановна

Отец ребёнка: Бахирев Митрофан Ефремович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бахирев Георгий Митрофанович

Отец ребёнка: Бахирев Митрофан Ефремович

Рождение ребёнка
20.02.1865

Дочь: Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Бахирев Митрофан Ефремович

Рождение ребёнка
04.04.1867

Дочь: Ирина Митрофановна

Отец ребёнка: Бахирев Митрофан Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахирев Митрофан Ефремович

Смерть
04.10.1873
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