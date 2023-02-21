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Бахирев Митрофан Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1827

Дата смерти

25.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1827

Отец: Бахирев Ефрем Павлович

Мать: Бахирева Мария Корниловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Митрофановна

Мать ребёнка: Бахирева Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Митрофановна

Мать ребёнка: Бахирева Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Митрофановна

Мать ребёнка: Бахирева Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бахирев Георгий Митрофанович

Мать ребёнка: Бахирева Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
20.02.1865

Дочь: Александра Митрофановна

Мать ребёнка: Бахирева Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
04.04.1867

Дочь: Ирина Митрофановна

Мать ребёнка: Бахирева Ефросинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахирева Ефросинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахирева Христина Петровна

Смерть
25.12.1887
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