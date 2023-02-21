Бахирев Митрофан Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1827
Дата смерти25.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1827
Отец: Бахирев Ефрем Павлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Митрофановна
Мать ребёнка: Бахирева Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Митрофановна
Мать ребёнка: Бахирева Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Митрофановна
Мать ребёнка: Бахирева Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бахирев Георгий Митрофанович
Мать ребёнка: Бахирева Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
20.02.1865
Дочь: Александра Митрофановна
Мать ребёнка: Бахирева Ефросинья Михайловна
Рождение ребёнка
04.04.1867
Дочь: Ирина Митрофановна
Мать ребёнка: Бахирева Ефросинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1887