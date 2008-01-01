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Матусевич Лев Эйнович
Матусевич Лев Эйнович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Мужской
Отец
Матусевич Эйна
Мать
Матусевич (Русакова) Басся Львовна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Матусевич Эйна
Мать:
Матусевич Басся Львовна
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