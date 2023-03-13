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(Суровцова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Суровцовъ Яковъ (Якимовъ)

Мать: Суровцова Екатерина

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