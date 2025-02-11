Дмитрий Романов 23.10.1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитрий Романов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 23.10.1869, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 27.09.1871, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Роман Семёнов22.07.1844 г.р.
Мать
Татьяна Никифорова1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1869

Отец: Роман Семёнов

Мать: Татьяна Никифорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
27.09.1871
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

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