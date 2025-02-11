Дмитрий Романов
мужской, родился 23.10.1869, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 27.09.1871, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецРоман Семёнов22.07.1844 г.р.
МатьТатьяна Никифорова1838 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1869
Отец: Роман Семёнов
Мать: Татьяна Никифорова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.09.1871
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область