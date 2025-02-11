Корчагина (Слугина) Аксинья Васильева / Ксения Васильева 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Корчагина (Слугина) Аксинья Васильева / Ксения Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Слугин Василий Петрович1835 г.р.
Мать
Слугина Акулина Яковлева1833 г.р.
Супруги
Корчагин Лукьян Семёнов1854 г.р.
Дети
(Корчагина) Анастасия Лукьянова17.12.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Слугин Василий Петрович

Мать: Слугина Акулина Яковлева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Бракосочетание
23.01.1874

Муж: Корчагин Лукьян Семёнов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.12.1874

Дочь: (Корчагина) Анастасия Лукьянова

Отец ребёнка: Корчагин Лукьян Семёнов

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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