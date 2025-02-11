Корчагина (Слугина) Аксинья Васильева / Ксения Васильева
женский, родилась 1856, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСлугин Василий Петрович1835 г.р.
МатьСлугина Акулина Яковлева1833 г.р.
Супруги
Корчагин Лукьян Семёнов1854 г.р.
Дети
(Корчагина) Анастасия Лукьянова17.12.1874 г.р.
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Рождение
1856
Отец: Слугин Василий Петрович
Мать: Слугина Акулина Яковлева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.01.1874
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1874
Дочь: (Корчагина) Анастасия Лукьянова
Отец ребёнка: Корчагин Лукьян Семёнов
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно