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Мавра Савельевна
Мавра Савельевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1825
Дата смерти
После 1833
Пол
Женский
Отец
Савелий Петрович
1802 г.р.
Мать
Журавлева (Бутникова) Елена
1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Савелий Петрович
Мать:
Журавлева Елена
Смерть
После 1833
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