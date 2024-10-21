Дратцева Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1842 ст.
Отец ребёнка: Дратцев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дратцева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Дратцев Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно