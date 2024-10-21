Дратцева Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дратцева Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дратцев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
02.09.1842 ст.

Сын: Дратцев Осип Иванович

Отец ребёнка: Дратцев Иван Гаврилович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дратцева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Дратцев Иван Гаврилович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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