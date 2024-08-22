Тимукова (Красноперова) Евдокия Семеновна
Место рожденияпочинок Семенов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1849
Сын: Тимуков Илья Никитич
Отец ребёнка: Тимуков Никита Никифорович
Смерть
Неизвестно
Семенов, Сарапульский уезд, Вятская губерния