Тимукова (Красноперова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимукова (Красноперова) Евдокия Семеновна

Место рождения

починок Семенов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Красноперов Семен Ермолаевич

Мать: Красноперова Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимуков Никита Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1849

Сын: Тимуков Илья Никитич

Отец ребёнка: Тимуков Никита Никифорович

Смерть
Неизвестно
Семенов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

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