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Салмин Федор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Покшиванова Вера Федоровна

Мать ребёнка: Салмина Александра

Рождение ребёнка
01.01.1917

Сын: Салмин Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1974

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