Салмин Федор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Покшиванова Вера Федоровна
Мать ребёнка: Салмина Александра
Рождение ребёнка
01.01.1917
Сын: Салмин Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1974