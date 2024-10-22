Крюкова (Порохова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1876
Бракосочетание
06.11.1896
Рождение ребёнка
07.07.1901
Отец ребёнка: Крюков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1903
Дочь: (Крюкова) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Крюков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1907
Дочь: (Крюкова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Крюков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1913
Дочь: (Крюкова) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Крюков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1916
Отец ребёнка: Крюков Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно