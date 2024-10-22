Крюкова (Порохова) Елена Ивановна 01.07.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крюкова (Порохова) Елена Ивановна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1876

Отец: Порохов Иван Павлович

Мать: Порохова Феодосья Кирилловна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
06.11.1896

Муж: Крюков Федор Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.07.1901

Сын: Крюков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Крюков Федор Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1903

Дочь: (Крюкова) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Крюков Федор Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.01.1907

Дочь: (Крюкова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Крюков Федор Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.07.1913

Дочь: (Крюкова) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Крюков Федор Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1916

Сын: Крюков Петр Федорович

Отец ребёнка: Крюков Федор Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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