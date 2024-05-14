Ашот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аршак

Мать ребёнка: Карина Гарниковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артак

Мать ребёнка: Карина Гарниковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наране

Мать ребёнка: Карина Гарниковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карина Гарниковна

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