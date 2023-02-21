Флаше Де Рустан Мари Жозеф Режис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флаше Де Рустан Мари Жозеф Режис

Место рождения

г. Реймс, Гранд-Эст, Третья Французская республика

Дата рождения

19.08.1901

Дата смерти

Между 18.06.1979 и 28.06.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1900 и 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Реймс, Гранд-Эст, Третья Французская республика
Бракосочетание
28.12.1934

Жена: Флаше Де Рустан Елизавета Алексеевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
Между 18.06.1979 и 28.06.1979
коммуна Ла-Тронш, Рона — Альпы, Французская республика
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