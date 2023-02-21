Флаше Де Рустан Мари Жозеф Режис
Место рожденияг. Реймс, Гранд-Эст, Третья Французская республика
Дата рождения19.08.1901
Дата смертиМежду 18.06.1979 и 28.06.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1901
г. Реймс, Гранд-Эст, Третья Французская республика
Бракосочетание
28.12.1934
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
Между 18.06.1979 и 28.06.1979
коммуна Ла-Тронш, Рона — Альпы, Французская республика