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Kraynova (Murygina) Irina
Kraynova (Murygina) Irina
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
2013
Пол
Женский
Отец
Murygin Nikolay
1897 г.р.
Мать
(Murygina) Matrona
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Murygin Nikolay
Мать:
Matrona
Смерть
2013
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