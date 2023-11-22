Kraynova (Murygina) Irina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kraynova (Murygina) Irina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Murygin Nikolay

Мать: Matrona

Смерть
2013
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