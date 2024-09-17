Напыльников Иван Иродионович
Место рождения
Дата рождения16.06.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.06.1917
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1917 год | 28
Рождение
16.06.1917
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1917 год | 28
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 345
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно