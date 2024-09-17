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Напыльников Иван Иродионович

Место рождения

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.06.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
04.06.1917
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1917 год | 28
Рождение
16.06.1917

Отец: Напыльников Иродион Ефимович

Мать: Напыльникова (???) Евдокия Архиповна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1917 год | 28
Упоминание
Неизвестно
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 345
Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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