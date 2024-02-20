Юрченко Иларион Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Иларион Ефимович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

06.11.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1910

Отец: Юрченко Ефим Маркович

Мать: Юрченко София Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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