Юрченко Ефим Маркович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения19.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
19.01.1890
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
06.11.1910
Мать ребёнка: Юрченко София Петровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
24.08.1912
Мать ребёнка: Юрченко София Петровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
17.01.1915
Дочь: Нина Ефимовна
Мать ребёнка: Юрченко София Петровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
19.07.1918
Мать ребёнка: Юрченко София Петровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрченко София Петровна
Смерть
Неизвестно