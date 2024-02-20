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Юрченко Ефим Маркович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

19.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1890

Отец: Юрченко Марк Пантелеймонович

Мать: Юрченко Мария Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
06.11.1910

Сын: Юрченко Иларион Ефимович

Мать ребёнка: Юрченко София Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
24.08.1912

Сын: Юрченко Андриан Ефимович

Мать ребёнка: Юрченко София Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
17.01.1915

Дочь: Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Юрченко София Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
19.07.1918

Сын: Юрченко Илья Ефимович

Мать ребёнка: Юрченко София Петровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко София Петровна

Смерть
Неизвестно
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