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Маврина Евдокия Михайловна

Место рождения

Ананьино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Михаил Павлович

Мать: не указана

Ананьино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
21.02.1888 ст.

Муж: Маврин Лаврентий Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Маврина Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Маврин Лаврентий Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.07.1902 ст.

Дочь: Маврина Серафима Лаврентьевна

Отец ребёнка: Маврин Лаврентий Петрович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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