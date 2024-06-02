Маврина Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Михаил Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1888 ст.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Маврина Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Маврин Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1902 ст.
Дочь: Маврина Серафима Лаврентьевна
Отец ребёнка: Маврин Лаврентий Петрович
Смерть
Неизвестно