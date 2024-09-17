Алексей Тихонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1800 15.07.1800 Деревни Симонкова крестьянин отрок Алексей Тиханов с крестьянской дочерью девкой деревни Лукина Екатериной Сергеевой первым браком.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.07.1800
Жена: Екатерина Сергеева
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1800 15.07.1800 Деревни Симонкова крестьянин отрок Алексей Тиханов с крестьянской дочерью девкой деревни Лукина Екатериной Сергеевой первым браком.
Смерть
Неизвестно