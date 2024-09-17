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Алексей Тихонов

Место рождения

Симонково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Симонково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1800 15.07.1800 Деревни Симонкова крестьянин отрок Алексей Тиханов с крестьянской дочерью девкой деревни Лукина Екатериной Сергеевой первым браком.
Место жительства
Неизвестно
Симонково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.07.1800

Жена: Екатерина Сергеева

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1800 15.07.1800 Деревни Симонкова крестьянин отрок Алексей Тиханов с крестьянской дочерью девкой деревни Лукина Екатериной Сергеевой первым браком.
Смерть
Неизвестно

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