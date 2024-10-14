Воронов Зотик Созонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 25.10.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.10.1866 ст.
Отец: Воронов Созон Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воронова (Бондарева) Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
13.01.1885
Рождение ребёнка
25.09.1886
Мать ребёнка: Воронова (Бондарева) Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
03.05.1900
Дочь: Воронова Пелагея Зотикова
Мать ребёнка: Воронова (Бондарева) Прасковья Никифорова
Смерть
Неизвестно