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Воронов Зотик Созонов

Место рождения

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 25.10.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.10.1866 ст.

Отец: Воронов Созон Яковлев

Мать: Воронова Февронья Иванова

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Никита Изотович

Мать ребёнка: Воронова (Бондарева) Прасковья Никифорова

Первокаменка, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
13.01.1885

Жена: Воронова (Бондарева) Прасковья Никифорова

Рождение ребёнка
25.09.1886

Сын: Воронов Андрей Зотиков

Мать ребёнка: Воронова (Бондарева) Прасковья Никифорова

Рождение ребёнка
03.05.1900

Дочь: Воронова Пелагея Зотикова

Мать ребёнка: Воронова (Бондарева) Прасковья Никифорова

Смерть
Неизвестно

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