Паляев Арина Иванова / Ирина Иванова 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Паляев Арина Иванова / Ирина Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1806

умерла Неизвестно

Супруги
Паляев Антон Сергеев1800 г.р.
Дети
(Паляева) Вера Антонова1830 г.р.
(Паляева) Дарья АнтоноваОколо 1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паляев Антон Сергеев

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Паляева) Вера Антонова

Отец ребёнка: Паляев Антон Сергеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Паляева) Дарья Антонова

Отец ребёнка: Паляев Антон Сергеев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Паляев Иван Антонов

Отец ребёнка: Паляев Антон Сергеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

100

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

85

Смерть
Неизвестно

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