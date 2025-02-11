Паляев Арина Иванова / Ирина Иванова
женский, родилась 1806
умерла Неизвестно
Супруги
Паляев Антон Сергеев1800 г.р.
Дети
(Паляева) Вера Антонова1830 г.р.
(Паляева) Дарья АнтоноваОколо 1831 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паляев Антон Сергеев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Паляева) Вера Антонова
Отец ребёнка: Паляев Антон Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Паляева) Дарья Антонова
Отец ребёнка: Паляев Антон Сергеев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Паляев Иван Антонов
Отец ребёнка: Паляев Антон Сергеев
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно