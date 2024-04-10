Зеленкова (Климкина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.10.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1916
https://yandex.ru/archive/catalog/dc078ff5-cecf-4aab-b89d-962c091a698d/32 Фонд №173 Опись №16 Дело №2268 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Скоробогатовское (С... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленков Владимир
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно