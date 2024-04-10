Зеленкова (Климкина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкова (Климкина) Анна Михайловна

Место рождения

Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

18.10.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1916

Отец: Климкин Михаил Ефремович

Мать: Климкина (Слинько) Харитина Андреевна

Карайгер, Кувандыкский, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/dc078ff5-cecf-4aab-b89d-962c091a698d/32 Фонд №173 Опись №16 Дело №2268 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Скоробогатовское (С... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленков Владимир

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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