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Рудаков Андрей

Место рождения

Россия, Тульская обл., г.Узловая

Дата рождения

27.06.1966

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

1974 г.р.
1965 г.р.

Дети

1986 г.р.
1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1966

Отец: Рудаков Виктор

Мать: Рудакова (Загрибна) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова (Клишик) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова (Торшихоева) Любовь

Рождение ребёнка
1986

Сын: Рудаков Владислав

Мать ребёнка: Рудакова (Торшихоева) Любовь

Рождение ребёнка
12.05.1989

Дочь: (Рудакова) Дарья

Мать ребёнка: Рудакова (Торшихоева) Любовь

Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудакова (Клишик) Ирина

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