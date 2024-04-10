Рудаков Андрей
Место рожденияРоссия, Тульская обл., г.Узловая
Дата рождения27.06.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1966
Отец: Рудаков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудакова (Клишик) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986
Сын: Рудаков Владислав
Мать ребёнка: Рудакова (Торшихоева) Любовь
Рождение ребёнка
12.05.1989
Дочь: (Рудакова) Дарья
Мать ребёнка: Рудакова (Торшихоева) Любовь
Рождение ребёнка
2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудакова (Клишик) Ирина