Понятова Татьяна Дмитриева До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Понятова Татьяна Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Понятов Николай Дмитриев1828 г.р.
Дети
(Понятова) Анна Николаева28.01.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понятов Николай Дмитриев

Рождение ребёнка
28.01.1871

Дочь: (Понятова) Анна Николаева

Отец ребёнка: Понятов Николай Дмитриев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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