Понятова Татьяна Дмитриева
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Понятов Николай Дмитриев1828 г.р.
Дети
(Понятова) Анна Николаева28.01.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1871
Дочь: (Понятова) Анна Николаева
Отец ребёнка: Понятов Николай Дмитриев
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно