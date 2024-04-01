Шигорина (Долгих) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгих ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Шигорин Алик (Олег) Михайлович
Отец ребёнка: Шигорин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1949
Дочь: (Долгих) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Шигорин Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно