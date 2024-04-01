Шигорина (Долгих) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигорина (Долгих) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгих ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шигорин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Шигорин Алик (Олег) Михайлович

Отец ребёнка: Шигорин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1949

Дочь: (Долгих) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Шигорин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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